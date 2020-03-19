Злоумышленники ворвались внутрь и, угрожая хозяйке физической расправой, открыто похитили денежные средства, ювелирные украшения...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве и оперативники ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы задержали 28-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на женщину.В территориальный отдел полиции обратилась 60-летняя женщина с заявлением о разбойном нападении в квартире дома на Волгоградском проспекте.Потерпевшая сообщила, что под предлогом социального опроса населения к ней в квартиру постучались двое неизвестных молодых людей. Когда она открыла дверь, мужчины ворвались внутрь и, угрожая хозяйке физической расправой, открыто похитили денежные средства, ювелирные украшения. Затем они потребовали отдать им банковскую карту, с которой впоследствии перевели деньги на свой счет. Общая сумма ущерба составила более 35 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в этот же день установили местонахождение и задержали одного из подозреваемых. Им оказался 28-летний приезжий. Местонахождение похищенного имущества устанавливается.Следователем ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18