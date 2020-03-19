Большой спорт поставили на паузу. Не стал исключение и Ярославль. Из-за мировой пандемии коронавируса отменены почти все соревнования, так что болельщикам придется подождать, передает ГТРК Ярославия.

Большой спорт поставили на паузу. Не стал исключением и Ярославль. Из-за мировой пандемии коронавируса отменены почти все соревнования, так что болельщикам придется подождать, передает ГТРК "Ярославия".В городе отменили все игры плей-офф МХЛ. Кроме того, свои чемпионаты пришлось прервать баскетбольному "Буревестнику", футбольному "Шиннику" и волейбольному "Ярославичу". Предположительно, турниры могут возобновить в апреле, однако информация неточная.Отменены и все игры Еврочелленджа, в которых должна была принять участие российская сборная. Также отменен чешский этап Еврохоккейтура, в котором наша команда планировала встретиться со сборной Швеции. Мероприятие должно было пройти на льду "Арены-2000" 30 апреля.Кроме того, в Ярославле с 18 по 21 марта ввели режим свободного посещения занятий для учеников спортивных школ, а с 22 марта будут отменены все тренировки на уличных площадках и спортобъектах.Напомним, накануне в регионе бы зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Диагноз подтвердился у 41-летней жительницы Ярославля, вернувшейся из поездки в Доминикану. Вместе с супругом ее поместили в изолированный бокс инфекционной больницы. Круг контактов семьи уже установлен. Сейчас женщина находится в состоянии средней степени тяжести.