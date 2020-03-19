Важный этап строительства Центральной кольцевой автодороги: в Подмосковье приступили к финальной стадии монтажа нового путепровода, который свяжет между собой два участка ЦКАД. Сложная инженерная операция проходит над действующей федеральной трассой М11.

Важный этап строительства Центральной кольцевой автодороги: в Подмосковье приступили к финальной стадии монтажа нового путепровода, который свяжет между собой два участка ЦКАД. Сложная инженерная операция проходит над действующей федеральной трассой М11.Пересечение двух скоростных трасс: по одной мчатся автомобили, на другой пока ездят только бульдозеры и краны. М11 и Центральная кольцевая автодорога. Среди лесов Солнечногорского района идет большая стройка. Два участка ЦКАДа здесь соединит 150-метровый мост.Без тяжелой техники, конечно, не обходится. Но что-то приварить, где-то обрезать, наладить, закрепить — это только ручная работа. В том числе, покраска 15 тысяч стальных креплений."Аппаратом высокого давления резьбу невозможно прокрасить, прилегание гаек, стыки пластин. Все это нужно пройти кисточкой, чтобы в дальнейшем не проступала ржавчина", — рассказывает начальник участка Вадим Соколов.Ювелирная часть монтажа: с одной стороны на другую нужно надвинуть конструкцию весом в 500 тонн. Для этого используют огромные гидравлические домкраты."Это устройство для надвижки моста. При подачи давления в цилиндр шток выходит из цилиндра и, соответственно, толкает мост в нужном направлении", — объясняет прораб Юрий Звирь.Домкраты заработали, мост пошел. Это ускоренная запись, на самом деле надвижка — именно так называется процесс — происходит со скоростью несколько сантиметров в минуту. И отклониться от курса нельзя."Пролетное строение надвинуто на 75 метров, остается у нас еще 75 метров, после чего мы опускаемся на опорные части", — показывает начальник участка Алексей Караев.Движение машин под медленно плывущим по воздуху мостом не останавливают, а вокруг продолжается дорожное строительство. Развязку с новым мостом и подъездными путями должны достроить уже к концу этого года. Тогда же планируют открыть и почти полностью готовый 100-километровый участок Центральной кольцевой автодороги от трассы М11 до трассы М7 "Волга".Третий участок ЦКАД один из самых протяженных: от М11 через Ярославское шоссе к Щелковскому и дальше мимо Ногинска к Горьковскому шоссе. На этом участке уже уложен асфальт, установлены фонари. Строительство 330-километровой трассы близится к финалу, завершить обещают в 2021 году.