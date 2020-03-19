Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей

В Александровском районе полиция задержала 25-летнего жителя Струнино, подозреваемого в краже имущества из дачных домов. По информации УМВД России по Владимирской области, сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.Мало того, что мужчина украл вещи из дома местной жительницы, он пытался похитить часть металлического забора, из-за чего и «спалился» перед соседями. Полицейским не составило труда найти подозреваемого по описанию. Оказалось, что он обворовал ещё несколько домов. При задержании он во всём сознался.