Его направили на лечение в «психушку»

В Александрове суд признал 37-летнего москвича виновным в убийстве соседки, которая, по его мнению, жестоко расправилась с его котёнком. Приговором ему были назначены меры принудительного лечения, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Мужчина с мамой проживали в дачном доме в Александровском районе. По словам соседей, обвиняемый вёл себя довольно странно и периодически даже агрессивно по отношению к соседям. В декабре 2018, когда у него якобы пропал котёнок, мужчина почему-то решил, что с ним жестоко расправились соседи. После исчезновения ещё одного питомца он был уверен в этом на 100%.Утром 11 июня он взял пневматический пистолет и затаился в кустарнике соседней дачи. Из дома вышла 65-летняя женщина, мужчина внезапно накинулся на неё, избил, а затем несколько раз выстрелил из пистолета. Та, пытаясь спастись, с трудом пошла в сторону станции, однако убийца схватил лопату и добил пожилую женщину.В рамках расследования мужчине провели судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что тот нуждается в лечении в «психушке».