Ситуацию с коронавирусом COVID-19 Минздрав России держит под контролем, считает глава российского государства Владимир Путин. Это сегодня очевидная вещь, подчеркнул президент России на встрече с общественностью Крыма и Севастополя, которую в прямом эфире транслировал телеканал Россия 24.

Ситуацию с коронавирусом COVID-19 Минздрав России держит под контролем, считает глава российского государства Владимир Путин. Это сегодня очевидная вещь, подчеркнул президент России на встрече с общественностью Крыма и Севастополя, которую в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".Путин призвал россиян не верить фейкам и вбросам о коронавирусе. Некоторые их сознательно делают, чтобы посеять панику, подчеркнул президент. Ориентироваться надо на официальные данные. Ситуации с коронавирусом Россия выглядит намного лучше, чем в других странах, продолжил Путин. И информация, которую предоставляют органы власти по ситуации, объективная, полноценная и абсолютно достоверная. Так будет и впредь, заверил общественность Путин.Органы власти, по мнению Путина, могут не владеть полной информацией только по двум причинам: первая – люди не обращаются за помощью, вторая – из-за продолжительного латентного периода без признаков заболевания люди не знают, что больны.Владимир Путин подчеркнул, что в некоторых странах Европы заболевание коронавирусом приобрело характер массовой эпидемии."Там тысячи заболевших, тысячи, — подчеркнул Путин. — И сотни уже ушедших из жизни. В основном, действительно, это люди старшего поколения. Люди, у которых есть какие-то сопутствующие, хронические, как правило, тяжелые заболевания, которые подавляют иммунитет".Пандемию по коронавирусу Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта 2020 года. В мире сейчас более 204 тысяч заразившихся коронавирусом, более 8200 жертв заболевания. Вирусная инфекция зафиксирована уже в 170 странах мира. В России за сутки число заболевших увеличилось на 33 человека. В основном этот прирост приходится на Москву, в которую возвращаются российские туристы из-за границы. Всего в России подтверждены 147 случаев заболевания. Более четырех сотен человек помещены на карантин в ожидании результатов их тестов. Если два теста оказываются чистыми, то карантин для них завершается. Также в России полностью излечились от новой коронавирусной инфекции пять человек. В мире от коронавируса уже излечились более 83 тысяч пациентов.