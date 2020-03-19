С 18 марта в Прикамье закроют все подведомственные Министерству культуры музеи, театры, выставочные залы, галереи, библиотек, кинотеатры и цирк. Соответствующий приказ подписан министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским.

С 18 марта в Прикамье закроют все подведомственные Министерству культуры музеи, театры, выставочные залы, галереи, библиотеки, кинотеатры и цирк. Соответствующий приказ подписан министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским. При этом уточняется, что запрещен именно доступ посетителей в учреждения культуры. Однако сами они продолжат работать. К примеру, библиотеки и театры должны будут обеспечить удаленный доступ к своим ресурсам, передает ГТРК "Пермь"."Это не говорит о том, что учреждения культуры прекратят работу. В театрах продолжатся репетиции и подготовка спектаклей. То же касается концертных и музыкальных учреждений. Мы уже достигли договоренностей об онлайн-программах, на днях будет сформирована афиша на ближайшие недели. В ней будут концертные и театральные проекты, доступные жителям Прикамья в режиме онлайн. Некотор из них этих программ уже есть в записи. Для музыкантов и артистов работа продолжится", — заявил Вячеслав Торчинский.