Китайский холдинг Tencent получил прибыль ниже ожиданий рынка на фоне экономического спада в Китае, снижения показателей основного игрового бизнеса и роста затрат на борьбу с ByteDance.Чистая прибыль за квартал, завершившийся в декабре, составила 21,6 миллиарда юаней ($3,1 миллиарда) по сравнению со средней оценкой аналитиков в 22,8 миллиарда юаней. Выручка выросла немного сильнее, чем ожидалось, и составила 105,8 миллиарда юаней. В то время как продажи онлайн-игр выросли на 25% — первый двузначный рост этой метрики с 2018 года, — общие расходы выросли почти на 20%.За весь 2019 год компания Tencent сообщила о чистой прибыли в размере 93,3 миллиарда юаней, что на 19% больше по сравнению с предыдущим годом и немного ниже консенсусной оценки в 94,2 миллиарда юаней согласно 42 аналитикам, опрошенным Bloomberg. Доходы за полный год выросли на 21% и составили 377,3 миллиарда юаней.Интернет-гигант считался одним из бенефициаров вспышки коронавируса в Китае, так как большинство жителей страны оказались на карантине и стали активнее потреблять игровой контент и другие формы онлайн-развлечений, чтобы скоротать время.Игры Honour of Kings и Peacekeeper Elite, которые возглавили чарты игровых доходов на iOS, оба достигли пика ежедневных активных пользователей в течение этого периода, по сообщениям Niko Partners. С конца января число активных пользователей игры Honor of Kings выросло на 7% до 2 миллионов игроков на китайских iOS-устройствах, а число пользователей супер-аппа WeChat, по данным Apptopia, увеличилось на 1,4 миллиона. Неожиданными хитами стали простые казуальные игры Tencent типа маджонга и покера, которые пришли на смену реальным версиям, в которые играли люди с друзьями и семьями.Всплеск активности пользователей во время пандемии также отметился в облачных корпоративных приложениях типа Tencent Meeting, WeChat Work, а также онлайновых образовательных и здравоохранительных сервисах.Прибыль ниже ожиданий усилила опасения по поводу того, насколько пандемия COVID-19 повредит бизнесу Tencent на домашнем рынке, учитывая то, сколько гигант социальных сетей тратит на приобретение контента и борьбу с конкурирующей ByteDance. Компания собрала миллионы новых геймеров во время пандемии коронавируса, но внутриигровые покупки сократились в последние недели, после того как Китай начал возвращаться к работе.Tencent также предупредил, что вспышка коронавируса наносит ущерб быстрорастущему бизнесу облачных вычислений, одной из самых ярких сфер деятельности Tencent за последний год."Пандемия COVID-19 задерживает реализацию клиентами инициатив, связанных с облачными вычислениями, и, таким образом, негативно скажется на доходах в краткосрочной перспективе от облачных услуг, — говорится в заявлении компании. — Но мы считаем, что предприятия будут все больше и больше стремиться внедрять облачные решения в более долгосрочной перспективе, чтобы облегчить удаленную работу и удаленное взаимодействие со своими клиентами".Акции подконтрольной холдингу Naspers компании Prosus, которая служит доверенным лицом Tencent, снизились более чем на 7% до внутридневного минимума в Амстердаме.Tencent все еще во многом полагается на доход от игр Honor of Kings и Peacekeeper Elite, чтобы сохранить темпы своего роста, пока грядущий хит, Call of Duty Mobile, ждет одобрения китайского правительства — процесс, который стал намного более жестким и медленным. Напомним, в 2018 г. китайское правительство заморозило выдачу лицензий на видеоигры, которым нужно получать одобрение регулирующих органов для выпуска и монетизации на территории Китая. После отмены заморозки игрового лицензирования китайский геймдев восстанавливается, но не быстро.На этой неделе стартовали продажи двух популярных игр серии Mario для консоли Nintendo Switch в Китае, получив зеленый свет от регуляторов. Компания Tencent также тестирует короткоформатные видео в своем приложении WeChat в попытке отбить пользователей у ByteDance.Акции Tencent упали на 4,5% в Гонконге до объявления доходов. До 12 марта рост котировок опережал другого крупного игрока, Alibaba Group Holding Ltd., но с понедельника Tencent потеряла около 8%.