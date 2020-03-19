Из европейского эпицентра коронавируса, Италии, продолжают поступать тревожные новости. Болезнь проникла в тюрьмы, угрожая сверхстремительным распространением. Система здравоохранения страны этого может не выдержать.

Из европейского эпицентра коронавируса, Италии, продолжают поступать тревожные новости. Болезнь проникла в тюрьмы, угрожая сверхстремительным распространением. Система здравоохранения страны этого может не выдержать. Об этом в эфире "60 минут" сообщила корреспондент ВГТРК в Риме Ася Емельянова."Есть заболевшие в тюрьмах среди заключенных и медперсонала. В закрытом, переполненном пространстве вирус будет распространяться очень быстро. А тюрьмы в Италии, как известно, это страшная вещь. Если всех начнут перевозить в больницы, и заключенным с тяжелыми сроками придется давать охрану, система может не выдержать", — выразила обеспокоенность собкор.Она отметила, что статистика по заболеванию в Италии становится все хуже. За вчерашний день выздоровели 2900 человек, но заболели – 3500. Это на 12% больше, чем накануне. Также очень много летальных исходов – 345 за сутки. "И с этим Италия пока ничего сделать не может", — подчеркнула корреспондент.По ее словам, самая тяжелая ситуация сложилась в городе Бергамо. "Не зря мэр города еще неделю назад умолял закрыть его. Сначала там закончились места в морге, а теперь нет мест и в больницах. Сегодня утром военные развернули полевой госпиталь, но понятно, что его возможности сильно ограничены", — добавила Ася Емельянова.Также она рассказала, что в Милане сейчас идет срочное переоборудование выставочных павильонов в больницу. В скором времени должны появиться 400 мест. При этом Рим пообещал Милану 140 аппаратов искусственной вентиляции легких.Кроме того, собкор отметила, что несмотря на ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса, итальянцы продолжают массово нарушать режим карантина, выходя из дома. Так, полиция Ломбардии предупредила жителей об отслеживании их передвижения по мобильным телефонам. Однако по полученным данным 40% населения продолжает перемещаться, нарушая карантин. А в Милане метро в шесть утра все так же переполнено."Но пока никто не нашел мужества остановить общественный транспорт. Мы ждем эту меру", — сказала в заключении Ася Емельянова.Число заразившихся COVID-19 в мире уже более 200 тысяч человек. Восемь тысяч из них погибли. Вирус поразил 138 стран. Но самая тревожная ситуация на сегодня в Европе, где повсеместно объявлен карантин.