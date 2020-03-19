Они недавно вернулись из Испании

Во Владимире с подозрением на коронавирус госпитализировали трёх женщин, почувствовавших себя плохо после возвращения из Испании. Как сообщила пресс-секретарь Роспотребнадзора Марина Колтунова, их положили в инфекционное отделение городской больницы №6 в Юрьевце.По информации «Призыва», в Испании девушки контактировали с человеком, у которого подтверждён диагноз. Сейчас у девушек выявлена высокая температура и сильный кашель, что похоже на симптоматику вирусной инфекции. В больнице у пациенток уже взяли анализы, результат станет известен сегодня вечером.