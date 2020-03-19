Размер взноса туроператора в резервный фонд Турпомощь на 2020 год составит 1 руб., отмечено в распоряжении правительства. Решение призвано облегчить положение на российском туристическом рынке в связи с распространением коронавируса и закрытием ряда турнаправлений.

Размер взноса туроператора в резервный фонд "Турпомощь" на 2020 год составит 1 руб., отмечено в распоряжении правительства. Решение призвано облегчить положение на российском туристическом рынке в связи с распространением коронавируса и закрытием ряда турнаправлений.Действие распоряжения не распространяется на туроператоров или юрлиц, не работавших в области выездного туризма, отмечает "Интерфакс".Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что турбизнес и авиаперевозки стали первыми отраслями экономики, пострадавшими от распространения коронавируса. Мишустин дал поручение предоставить таким компаниям отсрочку по налоговым платежам.Минэкономразвития, Минфин, Минтранс и Ростуризм разработают порядок возмещения убытков туроператорам.Правительство ввело также трехмесячный мораторий (начиная с марта) на уплату страховых взносов и платежей за аренду государственной или муниципальной недвижимости для малого и среднего бизнеса.В свою очередь туроператоры попросили временно освободить их от уплаты взносов в фонд "Турпомощь", эти взносы предназначены для помощи туристам в случаях банкротства туркомпаний.Фонд "Турпомощь" пополняют за счет ежегодного взноса, размер которого равен 1% стоимости выездного турпродукта за предыдущий год. В отдельных фондах ряда крупных туркомпаний накопилось 300-400 миллионов руб., а совокупный объем фонда достиг 2 миллиардов руб.