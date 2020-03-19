В фундаментальном труде Происхождение видов путём естественного отбора Чарльз Дарвин выдвинул ряд предположений, одно из которых подтвердили учёные в ходе новой работы. Полученные данные не только проливают свет на тонкости эволюции, но и могут пригодиться для сохранения вымирающих видов.

В своём фундаментальном труде "Происхождение видов путём естественного отбора", который увидел свет в 1859 году, Чарльз Дарвин выдвинул ряд смелых по тем временам идей о природе эволюции.В том числе он предположил, что "виды более крупных родов в каждой стране варьируют чаще, чем виды меньших родов" (иными словами, чем больше видов насчитывает род, тем больше будет подвидов в пределах этих видов).Теперь, спустя почти 140 лет после смерти натуралиста, эту его идею подтвердили исследователи из Кембриджского университета.Напомним, что термином "вид" в биологии обозначается группа животных, которые имеют общие физиологические, поведенческие и другие признаки, могут свободно скрещиваться между собой, закономерно распространены в пределах определённого ареала и сходным образом изменяются под влиянием внешних факторов.Подвиды (Дарвин называл их "разновидностями") — это популяции, которые отличаются друг от друга теми или иными чертами и/или ареалами, но недостаточно сильно, чтобы считать их разными видами.У северных жирафов, к примеру, есть несколько подвидов, а у рыжих лисиц их 45. Между тем наш вид, Homo sapiens, по мнению большинства экспертов, подвидов не имеет.Чтобы проверить гипотезу Дарвина, исследователи проанализировали огромную базу данных по классификации млекопитающих — сведения, собранные за сотни лет со всего мира.Авторы рассчитали количество видов на род и количество подвидов на вид для различных групп животных, определили "возраст" различных видов и подвидов и оценили, насколько тесно они связаны между собой.В результате учёные подтвердили идею Дарвина о том, что диверсификация (рост разнообразия) между видами и между подвидами связана: чем больше тот или иной род содержит видов, тем больше подвидов насчитывают последние.Более того, оказалось, что подвиды формируются, диверсифицируются и увеличивают численность по-разному в зависимости от среды обитания. И эти тенденции, в свою очередь, влияют на вероятность того, что тот или иной подвид в конечном итоге станет отдельным видом.Полученные результаты показывают, что корреляция между видовым и подвидовым разнообразием наиболее заметна у несухопутных млекопитающих — тех, которые обитают в океане или проводят много времени в воздухе. Таким животным природные барьеры (горы, к примеру) не мешают осваивать новые ареалы.Логичный вопрос, которым задались учёные, заключался в том, можно ли рассматривать подвид как "зачаток" нового вида."Ответ был положительным, — говорит ведущий автор работы Лаура ван Гольштейн (Laura van Holstein). — Но эволюция не определяется одними и теми же факторами во всех группах, и мы впервые узнали почему, поскольку рассмотрели связь между разнообразием видов и разнообразием подвидов".По мнению специалистов, новые данные важны для сохранения биоразнообразия на планете, ведь сегодня множество животных находится под угрозой вымирания из-за изменений окружающей среды. Иными словами, наши действия оказывают влияние на будущую эволюционную динамику."При составлении моделей можно будет использовать наши результаты, чтобы спрогнозировать, как человеческая деятельность повлияет на эволюцию в будущем, изменив среду обитания [тех или иных] видов, — считает ван Гольштейн. — Воздействие на животных будет варьироваться в зависимости от того, как это влияет на их способность к передвижению на дальние расстояния".Статья по итогам этой работы опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.Напомним, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, как орнитологи проверили ещё одну любопытную гипотезу Чарльза Дарвина. Писали мы и о работе, которая отчасти подтверждает учение натуралиста, а отчасти ему противоречит.