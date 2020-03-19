Костромичи находят способ избежать депрессии в ситуации с коронавирусом. И активно делятся в соцсетях друг с другом плюсами нового образа жизни.

Костромичи находят способ избежать депрессии в ситуации с коронавирусом. И активно делятся в соцсетях друг с другом "плюсами" нового образа жизни.Как минимум, в ближайший месяц жители города смогут отдохнуть от поп-культуры, сообщает ГТРК "Кострома". А вот популярными станут камерные и душевные формы отдыха – малолюдные мастер-классы, квартирники, одиночные туры. И тогда народ станет, как пела труппа Бориса Гребенщикова "Аквариум", "ближе к земле", то есть начнёте ценить родные просторы."Удалёнка", на которую настоятельно советуют перевести сотрудников, поможет сближению семьи: "Разрешили работать из дома. Вспомнил, как выглядят жена и сын", – иронизирует житель Костромы Никита.Еще одно преимущество карантина — вспоминается приготовление домашней еды, ведь по кафе и ресторанам нынче люди ходить опасаются. Становятся популярными семейные обеды и ужины. Пользователи сетей отмечают, что в них уже сквозит "национальный колорит".Антон справедливо замечает: "Наконец каждый из нас сможет поддержать отечественного сельхозпроизводителя, купив, вместо итальянских макарон и китайского риса, нашу родную крупу".А еще карантин вызвал неожиданный эффект — люди стали улыбаться друг другу при встрече. И это сразу заметно, так как сначала подорожавшие, а затем и исчезнувшие маски открыли лица.Одна девушка под впечатлением от посещения магазина написала на своей страничке в соцсетях: "Не удивляйтесь, если сотрудник откажется с вами здороваться за руку или обниматься, а вместо этого покажет, где помыть руки".В свою очередь некоторые известные в городе кафе распространили такие сообщения — "дезинфицирующие средства вас ждут на барных стойках. И это не только алкоголь".Отметим, что В Костромской области случаев заражения коронавирусом в настоящее время нет. В областном центре 17 марта вернувшуюся из ОАЭ студентку поместили под карантин. Ближайшие две недели за ней будут наблюдать врачи.