На Украине среди заболевших коронавирусом оказался депутат Верховной Рады. Сергей Шахов неделю назад вернулся из Франции. Успел побывать в парламенте на заседании комитета. Теперь все участники встречи должны соблюдать режим самоизоляции. Киев усилил режим национального карантина. Среди мер в том числе и отмена сообщения между областями.

На Украине среди заболевших коронавирусом оказался депутат Верховной Рады. Сергей Шахов неделю назад вернулся из Франции. Успел побывать в парламенте на заседании комитета. Теперь все участники встречи, а это 14 народных избранников, должны соблюдать режим самоизоляции. Киев усилил режим национального карантина. Среди мер в том числе и отмена сообщения между областями. В регионы временно не будут ходить поезда и автобусы, а в крупных городах закрыли метро. Другой транспорт работает с серьезными ограничениями.Очереди на остановках. Забитые до отказа маршрутки, люди буквально висят на ступеньках, кто в масках, кто без них. Получилась не изоляция, а передвижные рассадники вируса. Жители Киева явно оказались не готовы ни к карантину, ни к закрытию метрополитена. Итог — всеобщее возмущение.Киевский городской голова Кличко записал обращение на фоне пустого офиса мэрии и будто попытался оправдаться за решение Зеленского."Сегодня первый день, когда вы не смогли воспользоваться метро. Но такое решение принимала не городская администрация. За сутки число заболевших украинцев выросло вдвое. Мы заботимся, прежде всего, о здоровье и безопасности людей".Кличко также пояснил – большинству необходимо самоизолироваться, а в транспорте пусть едут те, кому действительно нужно на работу. Однако последовать совету украинцы не спешат. Помимо обязательных масок в общественном транспорте действует ограничение на число пассажиров.Его должна контролировать полиция, но на деле кондукторы стоят в дверях.Транспортный коллапс и в остальных городах-миллионниках. Метро закрыто в Днепре и Харькове. Пассажиры штурмуют наземный транспорт. Но труднее всего сейчас украинцам покинуть столицу и уехать на время к родственникам в регионы — междугороднее сообщение также прервано. Единственный вариант — добираться на попутках.В Фастове Киевской области люди вышли на рельсы, с требованием восстановить хотя бы пригородные электрички.