Скончавшаяся от коронавируса 79-летняя пациентка имела множество хронических заболеваний. Об этом сообщила главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова. Результаты патологоанатомического исследования показали, что причиной смерти женщины стал оторвавшийся тромб.

Скончавшаяся от коронавируса 79-летняя пациентка имела множество хронических заболеваний. Об этом сообщила главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова. Результаты патологоанатомического исследования показали, что причиной смерти женщины стал оторвавшийся тромб.Женщину госпитализировали 13 марта, с 14-го она лечилась в частной клинике. Однако спустя пару дней ее перевели в московскую инфекционную больницу №2.У пациентки диагностировали коронавирус COVID-19. У женщины развилась дыхательная недостаточность, она находилась в изолированном боксе и получала необходимую комплексную терапию.Причиной смерти женщины стала пневмония, обострившаяся на фоне крайне тяжелой сопутствующей патологии. Выяснилось, что у пациентки был целый букет заболеваний.Она страдала сахарным диабетом второго типа, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом коронарных сосудов, аорты, легочной гипертензией, цереброваскулярной и мочекаменной болезнями, сообщила главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова.Круг близких пациентки установлен, они находятся под наблюдением медиков. Тяжелых симптомов заболевания никто не имеет.По результатам патологоанатомического исследования выяснилось, что пожилая женщина умерла из-за оторвавшегося тромба, а не из-за пневмонии на фоне коронавируса."На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца", – агентство городских новостей "Москва" главного паталогоанатома столицы Олега Зайратьянца.Люди старше 60 лет особенно тяжело переносят осложнения инфекционных заболеваний, напомнили в по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19 в Москве. Такой категории граждан нужно постараться по возможности минимизировать контакты и избегать мест массового скопления людей.Напомним, что на фоне распространения коронавирусной инфекции занятия в школах столицы с 21 марта по 12 апреля отменены. При этом сохранится возможность посещения детских садов и школ для дошкольников и учащихся 1-4 классов, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.