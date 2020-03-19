ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Клименко Алексея Федоровича 1956 года рождения...

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Клименко Алексея Федоровича 1956 года рождения, местонахождение которого неизвестно с мая 2015 года.Приметы: на вид 61 год, рост 174 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые.Особые приметы: родинка около губы с правой стороны, на правом предплечье татуировка «факел с буквами ЮГВ».Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73