ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Зубаревой Лидии Степановны 1936 года рождения...

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Зубаревой Лидии Степановны 1936 года рождения, местонахождение которой неизвестно с июня 2007 года.Приметы: на вид 70-75 лет, рост 159 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые черные, лоб низкий.Одежда: шапка темно-синего цвета, пальто синего цвета, юбка коричневая, туфли серого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (495)965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73