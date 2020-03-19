Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19 назвал причину смерти зараженной пациентки. У 79-летней женщины действительно был диагноз вирусная пневмония, однако результаты вскрытия показали, что умерла она из-за оторвавшегося тромба.

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19 назвал причину смерти зараженной пациентки. У 79-летней женщины действительно был диагноз "вирусная пневмония", однако результаты вскрытия показали, что умерла она из-за оторвавшегося тромба. Об этом оперштаб сообщил в своем telegram-канале."Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб", – сообщил главный патологоанатом Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.По его словам, на момент смерти женщины изменений в ее легких не было, но подтвердилось наличие тяжелых хронических заболеваний. В частности, пациентка страдала от сахарного диабета и ишемической болезни сердца.О смерти пожилой пациентки стало известно ранее 19 марта. Женщина попала в больницу 13 марта. Ранее она проходила лечение в частной клинике, но затем ее перевели в изолированный бокс московской инфекционной больницы номер 2. Там она получала комплексную интенсивную терапию.