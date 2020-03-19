Антитеррористическая операция проходит в Афинах, обнаружен тоннель, изъято тяжелое оружие, арестованы 20 иностранцев.

Антитеррористическая операция проходит в Афинах, обнаружен тоннель, изъято тяжелое оружие, арестованы 20 иностранцев.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала полиция Греции.Отмечается, что спецоперация проводится совместно с Национальной службой разведки. Сотрудники правоохранительных органов одновременно проводят ее на улице Тзавела в Экзархии и в районе Сеполия.