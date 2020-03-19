В Чувашии официально объявили о первом заболевшем коронавирусом. Всего в республике проведено более двухсот тестов на выявление опасной инфекции. Правительство региона контролирует ситуацию.

В Чувашии официально объявили о первом заболевшем коронавирусом. Всего в республике проведено более двухсот тестов на выявление опасной инфекции. Правительство региона контролирует ситуацию. Для того, чтобы предупредить дальнейшее распространение болезни, был создан специальный штаб, передает ГТРК "Чувашия".Напомним, на территории республики введен режим повышенной готовности. В настоящий момент запрещены все публичные, спортивные и зрелищные мероприятия. С сегодняшнего дня детсады и школы перешли на свободный режим посещения, а вузы — на дистанционное обучение. Кроме того, на карантине находятся и социальные учреждения. В Чебоксарах проводят ежедневную дезинфекцию общественного транспорта.Отметим, что основной потенциальный источник заражения — российские граждане, вернувшиеся из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. С января 300 жителей республики находились под наблюдением медиков, сейчас это цифра снизилась до 100 человек.В Управлении Роспотребнадзора по Чувашии рекомендуют своевременно обращаться в медицинские учреждения всем вернувшимся с потенциально опасных территорий. Также в регионе работает горячая линия по вопросам, связанным с COVID-19.