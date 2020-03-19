На старейшей спортивной арене мира – Парафинейской стадионе в греческих Афинах, - стартовала церемония передачи олимпийского огня организаторам летних Игр-2020. Представители Греции и Японии проводят мероприятие в скромных условиях серьезной эпидемиологической обстановке.

На старейшей спортивной арене мира – Парафинейской стадионе в греческих Афинах, — стартовала церемония передачи олимпийского огня организаторам летних Игр-2020. Представители Греции и Японии проводят мероприятие в скромных условиях серьезной эпидемиологической обстановки.Как уже сообщали 33Live.RuRu, традиционная церемония зажжения огня также прошла в Древней Олимпии достаточно минорно, без массового скопления публики. После этого власти Греции планировали провести эстафету Олимпийского огня по стране, но отменили ее из-за пандемии коронавируса.Теперь и знаменитый Панафинейский стадион, построенный к первым Олимпийским играм современности 1896 года, предстал перед немногочисленными участниками церемонии с пустыми трибунами. Впервые подобное мероприятие проходит фактически за закрытыми дверями.По ходу мероприятия представители Греции, как страны прародительницы Олимпийских игры, передадут огонь, зажженный в Древней Олимпии, представителям японского оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года. Японская сторона перевезет огонь в Токио и там уже будет решаться вопрос о проведении эстафеты олимпийского огня по Стране Восходящего солнца.Напомним, что Международный Олимпийский комитет делал официальное заявление о нацеленности на успешное проведение Олимпиады в столице Японии с 24 июля по 9 августа. Но при этом МОК не хотел бы проведения Игр-2020 без зрителей. Власти Японии и оргкомитет настроен на то, что запреты на массовые мероприятия к июлю будут сняты и Олимпиада пройдет в обычном режиме.