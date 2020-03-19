Он «догнал» «КАМАЗ» дорожной службы, ехавший попутно

Во Владимирской области на трассе М-7 18 марта произошло смертельное ДТП, участниками которого стали «ГАЗель» и «КАМАЗ». В результате происшествия погиб водитель «ГАЗели», сообщает региональная пресс-служба УМВД.По предварительной информации, 30-летний водитель «ГАЗели» ехал в сторону Нижнего Новгорода. Не справившись с управлением он «догнал» «КАМАЗ» дорожной службы, ехавший попутно. От столкновения виновник ДТП скончался на месте до приезда «скорой» помощи.Свидетели аварии утверждают, что погибший уснул за рулём. ГИБДД проводит расследование.