Мероприятие направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В Коврове в рамках пропагандистской кампании «Безопасный переход» около пешеходного перехода у дома 49 на проспекте Ленина сотрудники ГИБДД совместно с дружинниками народной дружины "Мотор" провели акцию, направленную на соблюдение пешеходами правил перехода проезжей части и популяризацию применения световозвращающих элементов в темное время суток. Данный пешеходный переход был выбрал неслучайно. За истекший период 2020 года на этом пешеходном переходе произошло уже два ДТП с участием несовершеннолетних.Сотрудники ГИБДД совместно с дружинниками ДНД «Мотор» провели профилактические беседы с пешеходами о правилах перехода проезжей части. До детей и их родителей довели информацию о необходимости применения световозвращающих элементов, как о способе профилактики и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. По окончании беседы дружинники вручали памятки по правилам перехода проезжей части, а детям дарили световозвращающие брелоки и значки.