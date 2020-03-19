19.03.2020

2020-03-19 11:05:03

В Коврове мальчика по пояс засосало в глиняную жижу на стройке

10 марта около половины второго дня на улице Сергея Лазо в городе Коврове ветеран пожарной охраны спас ребенка, провалившегося в жижу из воды и глины около канализационного колодца, сообщает сотрудница МЧС России г.Коврова Наталья Никитина на страничке «Вконтакте»

Грязевое болото засосало мальчика на одной из строек, через которую он вместе с одноклассниками возвращался домой после занятий в школе. Ребята не упускали случая измерить глубину луж возле строящихся многоэтажек. Но в этот раз нога мальчика крепко завязла в глиняной обсыпке канализационного коллектора. При попытке освободиться, его стало быстро засасывать под землю.

Николай Иванович Равков, ветеран пожарной охраны, случайно проходя мимо, заметил ребенка, когда его уже засосало в глину выше пояса. Он, не раздумывая, кинулся на помощь. Спасатель голыми руками откапывал мальчика. Сначала удалось освободить одну ногу, затем раскопал вторую и понемногу вытащил парнишку из грязевого плена. Сам при этом чуть не застрял и оставил в глине обувь. К счастью, мальчик отделался только испугом.

Сейчас, на месте происшествия, об этой ситуации ничего не напоминает, Колодец быстро привели в порядок, видны свежие следы строительной техники. Но вокруг еще много таких колодцев, которые, как магнитом, манят к себе детвору

Фото Наталья Никитина Ковровские Вести