Его спас ветеран пожарной охраны, проезжавший мимо

Инцидент произошел 10 марта в Коврове на улице Сергея Лазо. В районе активно проходит строительство новых домов с системой водоотведения. И там, где раньше была большая площадка для прогулок, сейчас сплошные раскопки.Компания ребят проходила мимо канализационного колодца, как вдруг нога одного мальчика завязла в обсыпке коллектора. Пытаясь выбраться, он очень быстро начал погружаться в грязевую трясину. Друзья пытались ему помочь, но сил явно не хватало, тогда они стали звать прохожих на помощь.К счастью, неподалёку оказался Николай Равков - ветеран пожарной охраны, бывший начальник отдела надзорной деятельности по городу Коврову, Ковровскому и Камешковскому районам. Проезжая мимо, он увидел, как мальчишки тащат за руки ребёнка и кинулся ему на помощь, когда тот уже по пояс утонул в грязи. Рискуя собой, пожарный вручную откапывал мальчика и сам чуть не застрял в грязевом болоте.Вытащив ребёнка из грязи, Николай, оставшийся без обуви, отправил детей домой, убедившись, что никто из них не пострадал.