Власти Гуаякиля, крупнейшего города Эквадора, перекрыли взлетно-посадочную полосу местного аэропорта, тем самым не дав приземлиться нескольким лайнерам из Европы. Самолеты были перенаправлены в столицу страны Кито.

Власти Гуаякиля, крупнейшего города Эквадора, перекрыли взлетно-посадочную полосу местного аэропорта, тем самым не дав приземлиться нескольким лайнерам из Европы. Самолеты были перенаправлены в столицу страны Кито, сообщает El Comercio. Пилот одного из бортов снял занятую автомобилями ВПП.@n_larenas Videos de la incursión de la pista del Aeropuerto de Guayaquil pic.twitter.com/fsyybiem0q— Manuel Ramirez ARFF (@ArffManuel) March 18, 2020Во вторник, 17 марта, из-за распространения коронавируса в стране был введен комендантский час, на две недели прекращены международные и внутренние перелеты. Спустя сутки мэр Гуаякиля Синтия Витери распорядилась перекрыть ВПП в аэропорту Хосе Хоакин де Ольмедо — туда были направлены несколько десятков фургонов и полицейских пикапов. Водители припарковали их на всем протяжении полосы и тем самым не дали приземлиться следовавшему из Мадрида лайнеру авиакомпании Iberia с 11 членами экипажа на борту. Он и еще несколько коммерческих рейсов без пассажиров на борту были перенаправлены в Кито.¿Alguien puede confirmar por qué hay agentes, aparentemente del Municipio de #Guayaquil en la pista del José Joaquín de Olmedo? pic.twitter.com/Uk3nGq6j1J— Nicolás Larenas (@n_larenas) March 18, 2020Федеральные власти высказали свое возмущение действиями Витери, отметив, что она препятствует деятельности Минздрава в рамках ЧС. Однако градоначальник ответила на выпад обвинениями в том, что стоящие у власти люди безрассудно рискуют жизнями пилотов, которым было предложено провести ночь в отеле в Гуаякиле, прежде чем вылететь в Амстердам, и туристов, которых намеренно доставили в воздушную гавань крупнейшего города страны, притом что именно здесь были зафиксированы три случая смерти от коронавируса, а более 165 человек остаются в больницах.В настоящее время аэропорт Гуаякиля не принимает рейсы.