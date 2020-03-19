В преддверии годовщины воссоединения Крыма с Россией ВЦИОМ провёл опрос жителей Севастополя и Республики Крым. Шесть лет спустя 90 процентов крымчан уверены в правильности своего решения. Порядка 70 процентов утверждают, что воссоединение положительно сказалось на их жизни. А еще тогда - в 2014 году более двух тысяч выпускников выбирали будущую профессию.

В преддверии годовщины воссоединения Крыма с Россией ВЦИОМ провёл опрос жителей Севастополя и Республики Крым. Шесть лет спустя 90 процентов крымчан уверены в правильности своего решения. Порядка 70 процентов утверждают, что воссоединение положительно сказалось на их жизни. А еще тогда — в 2014 году более двух тысяч выпускников выбирали будущую профессию.Юлия Цокало о той весне и спустя шесть лет вспоминает с волнением. Решила остаться на полуострове, несмотря на то, что три года готовилась поступать в Харьковский университет. Сейчас уже заканчивает обучение и параллельно работает по специальности. О своем решении не жалела ни дня.В 2014 году непростой выбор должны были сделать более 2,5 тысяч выпускников. Для каждого это был первый шаг во взрослую жизнь. Все получили по два аттестата: российского и украинского образца.Татьяна Голомидова, психолог центра Экстренной медицинской помощи МЧС России, в 2014-м тоже выпускница поделилась: "На этот счет я не думала, не выбирала: у меня все мои родственники, все мои близкие и друзья находятся в Севастополе. Тогда было сильное волнение, потому что мы до последнего не знали, будем ли мы сдавать ЗНО или ЕГЭ, или вступительные экзамены. Было непонятно, к чему готовиться".ЕГЭ сдавать не пришлось, сообщают "Вести Севастополь", вузы по всей России зарезервировали для школьников из новых субъектов страны бюджетные места. За 6 лет жизнь молодежи, жизнь полуострова и страны изменилась. Но жители Крыма уверены — в год, когда пришлось принять сразу два, возможно, самых важных решения в жизни, они выбрали верную дорогу.