Весьма удобный для автомобилистов порядок проведения тестов на наличие коронавирусной инфекции начали применять в Люксембурге. Алгоритм работает по принципу Drive-In — заехал, сдал анализы, получил результат. Даже не нужно выходить из машины.

Весьма удобный для автомобилистов порядок проведения тестов на наличие коронавирусной инфекции начали применять в Люксембурге. Алгоритм работает по принципу Drive-In — заехал, сдал анализы, получил результат. Даже не нужно выходить из машины.Новые станции забора анализов, работающие по системе Drive-In, открылись сразу в трех коммунах Люксембурга. Суть такого способа заключается в том, что граждане могут заехать на медицинский пункт прямо на автомобиле и сдать анализы на COVID-19, не покидая салона.Заезд в такую лабораторию осуществляется по назначению лечащего врача. Автомобиль через пропускной пункт въезжает на специальную закрытую парковку. После чего сидящий внутри связывается по номеру телефону с медиками. Медперсонал в защитной одежде, в масках и перчатках берет мазок из носоглотки пациента, а результат теста сообщается в течение 24-48 часов.Об отрицательном результате на коронавирус пациента информируют по СМС, а при положительном — лечащего врача, который сам делает дальнейшие назначения. Как сообщает Luxenburger Wort, тесты Drive-In оказались популярными — ежедневно на сдачу анализов приезжает до 600 человек.На момент публикации заметки в Люксембурге официально зарегистрировано 203 человека, зараженных коронавирусом.Фото: Gerry Huberty / wort.lu