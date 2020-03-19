Тот факт, что личный автомобиль в Москве является, мягко говоря, не самым эффективным средством передвижения, был очевиден и раньше. Сейчас же появились конкретные данные в цифрах — и они говорят о том, что столица превратилась в одну сплошную парковку.

Тот факт, что личный автомобиль в Москве является, мягко говоря, не самым эффективным средством передвижения, был очевиден и раньше. Сейчас же появились конкретные данные в цифрах - и они говорят о том, что столица превратилась в одну сплошную парковку.Всего 7% времени в среднем используются личные автомобили в Москве по прямому назначению - то есть, находятся в движении. Остальные 93% времени машины простаивают во дворах и на парковках. Такую неутешительную статистику опубликовал в соцсетях столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ЦОДД (@codd_moscow) 18 Мар 2020 в 10:53 PDTВыходит, что ежедневые поездки у москвичей занимают примерно 100 минут в сутки, а основной сценарий использования частного автомобиля - поездки на работу.Кстати, заммэра Москвы Максим Ликсутов уже говорил, что считает личный автомобиль худшим вариантом вложения в столице. По словам главы московского Дептранса, большую часть времени машина теряет деньги, а владельцы вынуждены нести повышенные расходы на ее содержание - оплату топлива, парковок, страховок, технического обслуживания и транспортного налога.При этом недавно стало известно, что благодаря развитию общественного транспорта Москва покинула пятерку городов мира с самыми загруженными дорогами.