В Москве проводится акция по привлечению доноров крови. Перед донацией доноров всегда осматривают врачи, проводится анализ крови. В это неспокойное время это отличный способ не только помочь людям, нуждающимся в компонентах крови, но и самим ответственно относиться к своему здоровью, — отметили организаторы акции.

В Москве проводится акция по привлечению доноров крови. Врачи отмечают, что в отделениях переливания из-за коронавируса стало меньше желающих сдать кровь.Акцию проводит донорское движение Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова и НИМЦ имени Дмитрия Рогачева. Организаторы отмечают, что даже во время карантина нельзя забывать о донорстве. Ведь для лечения коронавирусной пневмонии тоже используется кровь и плазма. Кроме того, гематологические и онкологические пациенты, в том числе дети, продолжают лечение."Перед донацией доноров всегда осматривают врачи, проводится анализ крови. В это неспокойное время это отличный способ не только помочь людям, нуждающимся в компонентах крови, но и самим ответственно относиться к своему здоровью", — отметили организаторы акции.Сдать кровь можно по следующим адресам. Центр крови им. О.К.Гаврилова ДЗМ работает 7 дней в неделю с 8:00 до 13:00, без записи.- метро "Беговая", улица Поликарпова, дом 14;- метро "Царицыно", улица Бакинская, дом 31.Отделение переливания крови РДКБ работает по будним дням с 8:30 до 12:00, без записи- метро "Коньково", "Тропарево", "Юго-западная", Ленинский проспект, дом 117.Отделение переливания крови в Центре имени Димы Рогачева работает по будним дням с 9:00 до 14:00, без записи- метро "Коньково", "Тропарево", "Юго-западная", улица Саморы Машела, дом 1.При себе необходимо иметь паспорт.