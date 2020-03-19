В Москве скончалась 79-летняя женщина с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-2019. Она проходила лечение в инфекционной больнице №2, сообщает . В оперативном штабе по борьбе с ..

В Москве скончалась 79-летняя женщина с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-2019. Она проходила лечение в инфекционной больнице №2, сообщает .В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отметили, что пациентка ушла из жизни на фоне пневмонии и других серьезных осложнений. В частности, она страдала от сахарного диабета, атеросклероза, гипертонии и ряда других хронических заболеваний, которые усугубили ситуацию.