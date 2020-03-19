В Москве в инфекционной больнице скончалась 79-летняя пациентка, госпитализированная 13 марта. Ранее она проходила лечение в частной клинике, через два дня ее перевели в изолированный бокс московской инфекционной больницы №2.

В Москве в инфекционной больнице скончалась 79-летняя пациентка, госпитализированная 13 марта. Ранее она проходила лечение в частной клинике, через два дня ее перевели в изолированный бокс московской инфекционной больницы №2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. Она получала комплексную интенсивную терапию.Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, женщина умерла в результате пневмонии на фоне тяжелых заболеваний: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь.По словам главврача инфекционной больницы №2 Светланы Красновой, установлены все близкие контакты пациентки, они находятся под наблюдением медицинских работников. Пока ни у кого из них тяжелых симптомов заболевания нет.В оперативном штабе напомнили, что осложнения особенно опасны для людей старше 60 лет, им необходимо минимизировать риск заражения и воздержаться от посещения мест массового скопления людей.