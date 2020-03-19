На улице Белинского в первой половине дня столкнулись автомобиль Лада и машина скорой помощи. Три человека, включая водителя и фельдшера неотложки, получили травмы.

На улице Белинского в первой половине дня столкнулись автомобиль "Лада" и машина "скорой помощи". Три человека, включая водителя и фельдшера неотложки, получили травмы.Как информирует ГТРК "Татарстан", водитель "Лады Ларгус" двигался по улице, планировал повернуть направо во двор, но не заметил машину скорой и врезался в нее.В результате столкновения пострадали водитель и фельдшер скорой, мужчина за рулём "Лады" травмировал руку. Удалось выяснить, что в момент ДТП в машине неотложки пациентов не было. К месту происшествия прибыли медики, пожарные и сотрудники ГИБДД.