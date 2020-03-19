Мэр Москвы подтвердил информацию о первом случае смерти от коронавирусной инфекции. Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибшей. Он отметил, что все контактировавшие с женщиной находятся под наблюдением медиков.

Мэр Москвы подтвердил информацию о первом случае смерти от коронавирусной инфекции. Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибшей. Он отметил, что все контактировавшие с женщиной находятся под наблюдением медиков, передает ТАСС.Как сообщалось ранее, в столице скончалась 79-летняя женщина. По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, пожилая женщина страдала множеством хронических заболеваний.К 19 марта практически во всех российских регионах введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, режим повышенной готовности введен в трех городах федерального значения: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.Правительство РФ признало, что на экономику страны ситуация с коронавирусом оказывает серьезное влияние. При этом глава Минфина РФ Антон Силуанов признал, что накопленные ресурсы дают властям РФ возможность реагировать оперативно.В штабе уточнили, что женщина скончалась в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии. Она страдала от сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, атеросклероза коронарных сосудов, аорты, хронической легочной гипертензии, мочекаменной болезни, цереброваскулярной болезни, недавно перенесла стентирование коронарных артерий.