Новые легковушки в РФ получат такой же паспорт энергоэффективности, как и бытовые приборы. Новый документ, предусмотренный Росстандартом, должен будет содержать сведения об основных параметрах конкретного автомобиля. Ведомство считает этикетку возможностью получить конкурентные преимущества.

Машины приравняют, по сути, к бытовым приборам: новый документ, предусмотренный Росстандартом, должен будет содержать сведения об энергоэффективности конкретного автомобиля. Ведомство считает "этикетку" возможностью получить конкурентные преимущества.Новый ГОСТ, предусматривающий сопровождение автомобилей новым документом, должен вступить в силу в марте. "Этикетка энергоэффективности" будет нести на себе информацию о том, к какому экологическому классу относится автомобиль, об объемах вредных выбросов и о расходе топлива: очевидно, предполагается, что эти данные должны быть подтверждены Росстандартом.Как заявил агентству ТАСС глава ведомства Алексей Абрамов, первое время документ не будет обязательным: ГОСТ планируется применять на добровольной основе для автомобилей массой до 3,5 тонн. Информация на этикетке первое время будет указываться с опорой на данные производителей, но в будущем Росстандарт действительно собирается подтверждать эти сведения."Со временем, чтобы не было обмана и злоупотребления доверием, государство должно будет обеспечить достоверность этой информации. Мы сегодня активно работаем с подведомственным Минпромторгу ФГУП "НАМИ", чтобы в России были возможности проверять экологические и энергоэффективные показатели, параметры безопасности транспортных средств", - отметил Алексей Абрамов.Кроме того, по его словам, "этикетка энергоэффективности" должна стать конкурентным преимуществом, так как позволит покупателю делать осознанный выбор. Соответственно, в Росстандарте рассчитывают, что новая инициатива найдет поддержку среди автопроизводителей.