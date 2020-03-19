В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19.

В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала сообщила пресс-служба правительства РФ после селекторного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций, Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний "Яндекс" и Mail.ru Group.Сообщается, что главной задачей проекта является обеспечение оперативного тестирования россиян с применением доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших предприятий РФ.Отмечается, что альянсе также примут участие ведущие российские лаборатории и клиники. Ожидается, что свою работу альянс начнет в апреле, запустив пилотный проект системы российско-японских экспресс-тестов на производственной базе Российского союза промышленников и предпринимателей.Ранее сообщалось, что в российском НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева расшифрован полный геном коронавируса.Что касается разработки вакцины от этого заболевания, то по словам исполняющего обязанности директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова, то ее следует ждать не ранее конца 2021 года.Он подчеркнул, что ношение здоровыми людьми масок бесполезно, поскольку они не помогают от коронавируса и напомнил, что возбудитель передается воздушно-капельным путем, и наиболее опасны мельчайшие капли, которые проникают сквозь маски.Фактически защитными свойствами обладают респираторы с определенными характеристиками, но их не в обычной продаже. Таким образом, ажиотаж в аптеках совершенно не обоснован, подчеркнул Лиознов.11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной пневмонии COVID–19, которая впервые была зафиксирована в конце 2019 года в центральном Китае – пандемией. В настоящее время в более чем 130 странах мира заражены более 228 тысяч человек, более 86 тысяч выздоровело, более 9 тысяч скончалось.В России отмечено 199 случаев заболевания, 5 человек вылечилось.