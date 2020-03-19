В России за сутки зафиксировано еще 52 случая заражения коронавирусом. Такие данные привел Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего на данный момент в регионах России выявлено 199 людей, заразившихся вирусом.

В России за сутки зафиксировано еще 52 случая заражения коронавирусом. Такие данные привел Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего на данный момент в регионах России выявлено 199 людей, заразившихся вирусом.Двенадцать новых случаев зафиксировано в Москве, по пять — в Московской и Свердловской областях, по три — в Тульской области, Красноярском, Хабаровском краях. В Тамбовской, Воронежской областях и Краснодарском крае выявлено по двое людей, заразившихся коронавирусом COVID-19. Всего инфицированные обнаружены в 23 регионах России. Подробнее ознакомиться с ними можно на сайте Роспотребнадзора.Установлено, что все заразившиеся прибыли из стран с неблагополучной ситуацией в связи с COVID-19. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России.В настоящее время ведется работа по помещению зараженных коронавирусом под медицинское наблюдение. Проводится лабораторное обследование людей.