На телеканале Россия 1 — премьера сериала В шаге от рая. Картина рассказывает о семье Потаповых, на которых внезапно сваливается большое богатство — они выигрывают 99 миллионов рублей в лотерею. Но внезапный выигрыш вскружил голову новоиспеченным миллионерам, отношения между ними начинают портиться.

На телеканале "Россия 1" — премьера сериала "В шаге от рая". Картина рассказывает о семье Потаповых, на которых внезапно сваливается большое богатство — они выигрывают 99 миллионов рублей в лотерею. Но внезапный выигрыш вскружил голову новоиспеченным миллионерам, отношения между ними начинают портиться. Смогут ли герои пройти испытание большими деньгами?Одну из главных ролей исполнил Игорь Бочкин. Именно его герою выпадает выигрышный билет.По словам актера, съемки картины шли хорошо, работать было приятно, и все от работы получили удовольствие. У каждого в сериале очень хорошая роль, что бывает редко. "А главное – в этих 16 сериях нет почти ни одного повтора, что для нашего многосерийного кино — редкость, — отмечает Бочкин. — Чаще бывает, что ты играешь первые серии, потом то же самое в третьей, потом в седьмой — повторы, повторы, повторы. И становится всем неинтересно. А если артисту неинтересно, то, что говорить о зрителе? Вот эта история выдерживает каждую серию".Сначала в фильме рассказывается о выигрыше большой суммы, а потом история про деньги уходит немножко в сторону, и на первый план выходят личные отношения. "Внучка, дети, жены, брошенные дети, брошенные женщины, и вдруг все это выходит на поверхность и оказывается, что у нас все непросто", — рассказывает актер. История начинается с того, что герой Бочкина выигрывает 99 миллионов рублей. "А вот что из этого будет, ли в деньгах ли счастье?..." — спрашивает актер.Надежда Маркина сыграла в сериале роль бабушки. "Я уже возрастная актриса, приходится играть роли мам, бабушек теперь уже. Могу сказать, что обычно в сериалах даже имени матери, а здесь есть история, характер, персонаж меняется. Вообще интересный персонаж", — отмечает Маркина. По ее словам, в фильме очень хороший состав — и Мария Миронова, и Игорь Бочкин, и все хорошие молодые актеры. Вся группа помогала друг другу и работала как часы.В фильме зрители увидят питерскую семью. Съемки сериала проходили в основном в Санкт-Петербурге, в старом доме 1911 года постройки.Маркина считает, эта картина прежде всего о том, как деньги взрывают ситуацию и меняют жизнь людей. "Я надеюсь, что у нас все получится", — говорит актриса.Смотрите сериал "В шаге от рая" на телеканале "Россия 1" в 21:00.