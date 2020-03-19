По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, попросил сообщить ему код подтверждения из смс-сообщения...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали 29-летнего приезжего, подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты.В полицию с заявлением обратилась 35-летняя москвичка. Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником отдела безопасности одного из банков. Мужчина сообщил, что произошла компрометация ее данных и похищены пароли от личного кабинета, после чего попросил сообщить ему код подтверждения из смс-сообщения, что она и сделала. Позднее на ее мобильный телефон стали приходить сообщения о списании денежных средств со счета. Материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Новокузнецкой улице задержали подозреваемого.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников противоправного деяния. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60