Венгрия заинтересована в поставках российского газа по газопроводу Турецкий поток, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия заинтересована в поставках российского газа по газопроводу "Турецкий поток", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Венгрия рассматривает возможность приобретения российского газа, который пойдет через Турцию и Болгарию. "Первым шагом станет строительство соединительной трубы протяженностью 15 км, которая сможет вывести газопровод из Сербии через границу и подключить его к газотранспортной системе Венгрии", — отметил Сийярто, сообщает РИА "Новости".Таким образом, Венгрия получит возможность получать 6,5 млрд куб. м газа в год, подчеркнул Сийярто после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.В свою очередь посол России в Венгрии Владимир Сергеев отметил, что первые поставки газа в Венгрию по газопроводу "Турецкий поток" начнут в конце 2021—начале 2022 годов."Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию по дну Черного моря. Проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год, поставки газа по газопроводу начали 1 января 2020 года.