Любопытное открытие археологов подтверждает данные, в которые отказывались верить многие современные учёные.

Восемь лет назад была найдена могила знатной женщины, скончавшейся в 878 году в Сиане. Тогда этот город был экономическим центром, откуда начинался Великий шёлковый путь.Захоронение было выстроено из кирпича, в нём был коридор и одна комната с погребением.Артефакты, найденные в гробнице: стремя (а), каменная эпитафия (б), останки животных (в) и (г).Фото S. Hu et al., 2020/Antiquity.Могила была разграблена. Однако сохранились некоторые артефакты, в том числе свинцовое стремя и каменная эпитафия. Благодаря ей специалисты поняли, что в могиле была погребена дама по имени Цуй Ши.Согласно записям того времени, она была супругой Бао Гао — губернатора двух районов и заядлого игрока в конное поло. Цуй Ши скончалась в возрасте 59 лет.На стенах захоронения были изображены слуги и музыканты, занятые подготовкой роскошного праздника. Это, по словам специалистов, подтверждает высокий статус женщины.Но самое любопытное, что в погребении исследователи из Китая и США обнаружили останки трёх ослов.Останки, найденные в захоронении.Фото S. Hu et al., 2020/Antiquity/Gizmodo.Судя по сохранившимся записям, во времена династии Тан (618-907 годы) многие знатные люди увлекались игрой в поло. Дамы не были исключением и во время игры восседали на ослах.Однако доказательств тому до сих пор не было. Поэтому многие специалисты сомневались, что животные, на которых крестьяне, торговцы и военные часто перевозили поклажу, могли также принимать участие в развлечениях элиты.Захоронение Цуй Ши стало первым "физическим" подтверждением спорных записей.Эксперты считают, что поло — игра, в которую традиционно играют на лошадях, — возникла в древнем Иране и распространилась в Парфянском царстве. А к седьмому веку нашей эры вошла в моду в Китае.В поло играли представители местной элиты — военные и аристократы. По некоторым данным, обожавший поло император Си-цзун даровал Бао Гао (супругу Цуй Ши) звание генерала за победу в одном из матчей.Однако играть в поло было опасно на обычных лошадях, поэтому их и заменили ослами. Возможно, их предпочитали в основном женщины и пожилые люди.Анализ останков, найденных в захоронении, показал, что при жизни ослы недотягивали до размера добротного вьючного животного. На момент смерти каждому из них было больше шести лет — для поло возраст подходящий.С помощью КТ-сканирования исследователи выявили так называемые маркеры биомеханического напряжения и деформации, указывающие, какие нагрузки приходились на кости ног и плечевые кости животного при жизни.По словам учёных, в данном случае речь идёт о быстром передвижении, довольно резком ускорении и замедлении, а также крутых разворотах. Это явно указывает на участие в активных играх и совсем не характерно для животных, которые относительно медленно носили поклажу на дальние расстояния.Авторы работы полагают, что после смерти Цуй Ши её ослы были принесены в жертву и захоронены с ней, чтобы женщина могла играть в поло в загробной жизни.Подробнее об этом исследовании рассказывается в статье, представленной в журнале Antiquity.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, чем удивила учёных гробница бабушки легендарного китайского императора. Писали мы и об исследованиях, подтвердивших старинные китайские легенды о несметных сокровищах и Великом Потопе.