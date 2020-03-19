Продолжают иметь место случаи нарушения правил перевозки детей.

Самыми незащищенными на дорогах являются дети. За первых два месяца текущего года не территории региона произошло 22 автопроисшествия, в которых получили травмы 29 детей-пассажиров.Госавтоинспекция на регулярной основе проводит профилактические мероприятия, в ходе которых водителям транспортных средств разъясняются правила перевозки юных пассажиров и применение детских удерживающих устройств.В утренние часы 19 марта 2020 года четыре экипажа областной отдельной роды дорожно-патрульной службы в областном центре у детских общеобразовательных организаций провели мероприятие по массовой проверке водителей. Мероприятия направлены на выявление и профилактику управления транспортными средствами с нарушением правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.В ходе рейда полицейские беседовали с родителями и детьми, вручали памятки по Правилам дорожного движения Российской Федерации, в том числе в части касающейся перевозки детей и применения светоотражающих элементов на одежде.За час было проверено 49 транспортных средств и выявлено 5 фактов нарушений правил перевозки детей и 2 факта нарушений правил применения ремней безопасности при перевозке несовершеннолетних.Профилактическая работа по соблюдению водителями требований к перевозке детей будет продолжена в дальнейшем. Главное – это создать все условия для обеспечения безопасности детей и подростков!