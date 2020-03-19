Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимир Сипягин

С 1 по 30 апреля на дорогах Владимирской области вводится ограничение на движение тяжеловесного транспорта, сообщает Управление автомобильных дорог областной администрации. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимир Сипягин.Запрет действует на транспортные средства с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают допустимые нормы.«Выдачу специальных разрешений и согласований на движение указанных транспортных средств по автодорогам осуществляет ГБУ «Владупрадор» в соответствии с административным регламентом, утверждённым постановлением департамента от 11.12.2015 г. № 1, и постановлением Губернатора области от 12.05.2010 г. № 575 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области», - сообщили в пресс-службе администрации области.Подать заявление на получение специального разрешения или согласовать оплату счёта за возмещение ущерба или государственной пошлины можно в здании ГБУ «Владупрадор» по адресу: г.Владимир, Судогодское шоссе, 5, каб. № 116 и 117 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).