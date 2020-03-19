Эксперты одного из популярных интернет-сервисов для знакомств провели исследование, чтобы определить, чем склонные к измене мужчины отличаются от верных. Выяснилось, что порой их можно ..

Эксперты одного из популярных интернет-сервисов для знакомств провели исследование, чтобы определить, чем склонные к измене мужчины отличаются от верных. Выяснилось, что порой их можно выявить по внешним признакам, сообщаетВ опросе приняли участие более тысячи представителей сильного пола. Среди изменщиков оказалось распространено наличие бороды: в неверности признались более половины посетителей специализированных парикмахерских и людей с щетиной на лице. Другим отличительным признаком стали татуировки на руках и пирсинг. Наиболее верными же стали любители бриться: лишь 29% из них изменяли своим спутницам.