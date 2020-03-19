В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали о первом в России случае гибели человека, заразившегося коронавирусом. Это женщина 79 лет. Ее госпитализировали 13 марта, а на следующей день по настоянию родственников перевели в частную клинику.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали о первом в России случае гибели человека, заразившегося коронавирусом. Это женщина 79 лет. Ее госпитализировали 13 марта, а на следующей день по настоянию родственников перевели в частную клинику.Когда подтвердился диагноз "коронавирус", женщину поместили в изолированный бокс инфекционной больницы. Через какое-то время она скончалась. В ходе вскрытия было установлено: причиной стал не COVID-19, а оторвавшийся тромб. Существенных изменений в легких не обнаружено.Врачи особо отмечают, что инфекция у погибшей москвички развивалась на фоне серьезных сопутствующих заболеваний. Женщина страдала от сахарного диабета 2-го типа, легочной и артериальной гипертензии, атеросклероза, мочекаменной и ряда других болезней. К тому же, в прошлом она перенесла операцию на сердце. Все эти патологии наложились на главный фактор опасности для коронавируса - почтенный возраст.Медики говорят, что, скорее всего, инфекция у пенсионерки протекала бы тяжело. "Хронические заболевания и возраст усугубляют течение пневмонии, - поясняет Вячеслав Овечкин, врач-пульмонолог. — Любая пневмония в таком возрасте страшна. Здесь трудно сказать, какой из факторов решающий, самое тяжелое - диабет. При диабете нарушается иммунитет".К настоящему моменту от коронавируса в мире скончались уже почти 9 тысяч человек. Увы, большая часть - это как раз люди пожилого возраста. Например, в Китае в разгар эпидемии смертность среди людей старше 70 лет достигала 8 процентов, а среди тех, кому за 80 лет, — вообще 15 процентов.Однако и для более молодых людей коронавирусная инфекция может представлять серьезную опасность. Особенно, если протекает на фоне сопутствующих патологий. По данным ВОЗ, усугубить течение болезни могут хронические заболевания сердца, дыхательной системы, почек, печени, сахарный диабет. То же самое касается некоторых неврологических болезней, в частности болезни Паркинсона или склероза, и болезней иммунной системы - ВИЧ или СПИДа. К тому же, в зоне риска люди, страдающие ожирением, проходящие химиотерапию, находящиеся на гемодиализе и имеющие трасплантированные органы.Семья и близкие умершей пациентки сейчас находятся под наблюдением врачей. Тяжелых симптомов пока ни у кого не выявлено. Пожилым россиянам эксперты на время распространения коронавируса рекомендовали принять все меры для того, чтобы оградиться от болезни. Основной совет - временно не посещать места массового скопления людей. На данный момент это самая эффективная мера защиты.Между тем оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщает, что других летальных исходов от коронавируса в России не зарегистрировано. Общее число заболевших достигло 199 человек по всей стране.