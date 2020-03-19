Петербургский футбольный клуб Зенит в полном составе сдал анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19, из-за которой до 10 апреля приостановлена российская премьер-лига.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" в полном составе сдал анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19, из-за которой до 10 апреля приостановлена российская премьер-лига."У всех игроков, представителей тренерского и медицинского штабов, сотрудников команды и базы инфекции не выявлено, – сообщает пресс-служба "Зенита". – Сине-бело-голубые сдавали анализы накануне четырехдневного перерыва".«Зенит» успешно сдал тест на коронавирус.Подробности: https://t.co/fZO9f1gENl pic.twitter.com/1zfrETXyeo— ФК «Зенит»