Главный санитарный врач России Анна Попова распорядилась изолировать всех россиян, которые возвращаются на родину из других стран. Их поместят на карантин на срок в две недели, ..

Главный санитарный врач России Анна Попова распорядилась изолировать всех россиян, которые возвращаются на родину из других стран. Их поместят на карантин на срок в две недели, сообщаетПрежде на карантин отправляли только тех, кто вернулся из пораженных пандемией стран, таких как Иран, Италия, Испания, Франция и Южная Корея. Согласно последним данным, коронавирус заразил свыше 220 тысяч людей по всему миру. Более 8900 из них скончались. Число зараженных в России составило более 140 человек.