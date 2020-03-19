Всем людям, который въезжают на территорию России, следует немедленно сообщить на горячую линию о месте, откуда они прибыли, сколько времени там провели. Кроме того, они должны быть изолированы на 14 суток. Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.

Всем людям, который въезжают на территорию России, следует немедленно сообщить на горячую линию о месте, откуда они прибыли, сколько времени там провели. Кроме того, они должны быть изолированы на 14 суток. Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.В случае появления симптомов заболевания или ухудшения здоровья нужно вызывать врачей домой, а не идти в больницу.Ранее премьер Михаил Мишустин призвал не впадать в панику, российские специалисты знают, как бороться с распространением инфекционных заболеваний как внутри страны, так и по всему миру. С коронавирусом они также справятся.По последней информации, в России зарегистрированы 147 зараженных коронавирусом COVID-19.