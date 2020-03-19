Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем Надежду Бабкину. Народной артистке исполнилось 70 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем Надежду Бабкину. Народной артистке исполнилось 70 лет."Люди разных возрастов и поколений знают и любят ваше творчество, ценят ваш талант и мастерство исполнения народных и эстрадных песен", – отметил председатель нижней палаты.Володин отметил большой вклад, который вносит созданный Бабкиной театр фольклора "Русская песня" в развитие искусства и сохранение культурных ценностей России. Народная артистка много делает для воспитания молодых дарований, помогает им выйти на большую сцену, подчеркнул спикер.Надежде Бабкиной Вячеслав Володин пожелал здоровья, счастья и новых творческих успехов.Народная артистка родилась 19 марта 1950 года в Ахтубинске Астраханской области. Ее отец происходил из казачьего рода.Ансамбль "Русская песня" она сформировала в 1974 году будучи студенткой. С 2018 года учреждение называется Московский государственный академический театр "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной.