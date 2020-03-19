Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский ответил президенту Белоруссии Александру Лукашенко на анекдот, который тот ранее рассказал во время совещания. Российский политик предложил белорусскому президенту встретиться на границе в Смоленской области и выпить за здоровье граждан двух государств.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский ответил президенту Белоруссии Александру Лукашенко на анекдот, который тот ранее рассказал во время совещания. Российский политик предложил белорусскому президенту встретиться на границе в Смоленской области и выпить за здоровье граждан двух государств.Ранее Александр Лукашенко рассказал анекдот о том, как Владимир Жириновский с целью борьбы с коронавирусом якобы пришел домой и попросил супругу налить ему сто грамм водки. В целом белорусский лидер считает, что прием 40-50 граммов алкоголя в пересчете на чистый спирт положительно скажется на борьбе с COVID-19.Владимир Жириновский, комментируя анекдот, отметил, что бывал в Белоруссии неоднократно и встречался с Лукашенко. В последнее время не удавалось это сделать. "Я так понял из вашего анекдота про меня, что вы хотите выпить со мной", — отметил лидер фракции ЛДПР. В связи с этим Жириновский предложил Лукашенко встретиться на белорусско-русской границе в Смоленской области, чтобы не сидеть потом две недели на карантине, сообщает РИА Новости.Владимир Вольфович отметил, что губернатором Смоленской области является представитель ЛДПР Алексей Островский, который накроет им стол. Жириновский предложил выпить по 50 грамм русской водки и зубровки за здоровье русских и белорусов, хорошо посидеть и разъехаться. Кроме того, российский политик заявил, что можно будет организовать и русско-белорусскую баньку."До встречи на границе, дорогой Александр Григорьевич!", — резюмировал Жириновский.